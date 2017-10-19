Левченко: Закон Порошенко об иммунитете нардепов – незаконная копия

Нардеп Юрий Левченко заявляет, что президент Петр Порошенко скопировал текст своего законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности с документа, который еще с середины лета ждет голосования в Верховной Раде.

Об этом он заявил в четверг с трибуны парламента.

"Он (проект закона №7203 - ред.) слово в слово копирует мой законопроект (№6773 - ред.), только дату вступления в силу меняет", - сказал депутат.

Левченко отметил, что из-за этого, а также из-за нарушения сроков, эту президентскую инициативу не имели права регистрировать в Раде.

Он призвал правоохранительные органы выяснить, кто виноват в этом нарушении.

По мнению нардепа, этим законопроектом Порошенко хочет попиартися, а затем "вновь своих бандюганов сюда завести" и снова отложить снятие неприкосновенности.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко объяснила, что законопроект Порошенко был определен как неотложный и, по регламенту ВР, его должны вне очереди рассмотреть на ближайшем заседании парламента.

Она не сказала, почему проект 7203 был определен неотложным.

Председатель комитета Рады по вопросам правосудия и депутат от БПП Руслан Князевич отметил, что между законопроектами есть существенная разница - документ Левченко предлагает из статьи 80 Конституции убрать первую и третью части и начать сразу со второй, а президент предлагает это статью изложить в новой редакции, оставив только промежуточную норму. По мнению Князевича, это технически правильнее.

Как известно, сейчас в Верховной Раде есть два законопроекта о снятии неприкосновенности с нардепов - №7203 авторства президента и №6773 от группы из 158 депутатов во главе с Левченко.

Закон, который предлагает Порошенко, предусматривает, что норма начнет действовать только с 2020 года. Следующие парламентские выборы должны состояться в 2019 году.

Перед голосованием оба законопроекта планируют направить на проверку в Конституционный суд.

Евгений Кизилов, УП