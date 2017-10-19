Порошенко опублікував оплачений пост, в АП це назвали збоєм
Президент Петро Порошенко опублікував оплачений матеріал у соцмережі Facebook.
Повідомлення із позначкою "оплачений матеріал" стосується ухваленої у четвер у парламенті медичної реформи.
"Давши старт медичній реформі Верховна Рада зробила ще один важливий крок - прийнято також в першому читанні внесений Президентом Закон "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості", - йдеться в повідомленні.
Пізніше, це повідомлення було перезалите у Facebook. У новому дописі немає позначки "оплачений матеріал".
У прес-службі президента заявили УП, що вони не оплачували цей пост.
"Це був збій Facebook. Тому пост про медреформу перезалитий ще раз", - сказали у прес-службі.
На них припадає 15% всіх коментарів під постами президента.
Українська правда