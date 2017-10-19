Порошенко опублікував оплачений пост, в АП це назвали збоєм

Президент Петро Порошенко опублікував оплачений матеріал у соцмережі Facebook.

Повідомлення із позначкою "оплачений матеріал" стосується ухваленої у четвер у парламенті медичної реформи.

"Давши старт медичній реформі Верховна Рада зробила ще один важливий крок - прийнято також в першому читанні внесений Президентом Закон "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості", - йдеться в повідомленні.

Пізніше, це повідомлення було перезалите у Facebook. У новому дописі немає позначки "оплачений матеріал".

У прес-службі президента заявили УП, що вони не оплачували цей пост.

"Це був збій Facebook. Тому пост про медреформу перезалитий ще раз", - сказали у прес-службі.

Як відомо, згідно з результатами дослідження Voxukraine та компанії TheRespo, дописи на сторінці Facebook президента Петра Порошенка з моменту її створення коментували і поширювали понад 1500 ботів.

На них припадає 15% всіх коментарів під постами президента.

Українська правда