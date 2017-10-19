Порошенко опубликовал оплаченный пост, в АП это назвали сбоем
Президент Петр Порошенко опубликовал оплаченный материал в соцсети Facebook.
Сообщение с пометкой "оплаченный материал" касается принятой в четверг в парламенте медицинской реформы.
"Дав старт медицинской реформе, Верховная Рада сделала еще один важный шаг - принят также в первом чтении внесенный Президентом Закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности", - говорится в сообщении.
Позже, это сообщение было перезалито в Facebook. В новом сообщении нет пометки "оплаченный материал".
В пресс-службе президента заявили УП, что они не оплачивали этот пост.
"Это был сбой Facebook. Поэтому пост о медреформе перезалить еще раз", - сказали в пресс-службе.
Как известно, согласно результатам исследования Voxukraine и компании TheRespo, пости на странице Facebook президента Петра Порошенко с момента ее создания комментировали и распространяли более 1500 ботов.
На них приходится 15% всех комментариев под постами президента.
Украинская правда