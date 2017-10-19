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Порошенко опубликовал оплаченный пост, в АП это назвали сбоем

Четверг, 19 октября 2017, 14:55

Президент Петр Порошенко опубликовал оплаченный материал в соцсети Facebook.

Сообщение с пометкой "оплаченный материал" касается принятой в четверг в парламенте медицинской реформы.

"Дав старт медицинской реформе, Верховная Рада сделала еще один важный шаг - принят также в первом чтении внесенный Президентом Закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности", - говорится в сообщении.

 

Позже, это сообщение было перезалито в Facebook. В новом сообщении нет пометки "оплаченный материал".

В пресс-службе президента заявили УП, что они не оплачивали этот пост.

"Это был сбой Facebook. Поэтому пост о медреформе перезалить еще раз", - сказали в пресс-службе.

Как известно, согласно результатам исследования Voxukraine и компании TheRespo, пости  на странице Facebook президента Петра Порошенко с момента ее создания комментировали и распространяли более 1500 ботов.

На них приходится 15% всех комментариев под постами президента.

Украинская правда

Темы: Порошенкосоцсетимедицина
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