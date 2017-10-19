Суд вирішив, що адвокат може захищати Януковича без зустрічей з ним

Судді Оболонського райсуду Києва вирішили продовжити розглядати справу за підозрою екс-президента Віктора Януковича у держзраді попри те, що його адвокат не зміг зустрітися із підзахисним.

Таке рішення головуючий суддя оголосив під час засідання суду у четвер.

Перед цим адвокат Максим Герасько заявив, що не зміг погодити правову позицію із Януковичем.

"Я залишив свої координати, відповідний лист, своєму клієнту. Я сподіваюся, що найближчим часом він зв'яжеться зі мною і я зможу погодити з ним правову позицію", - сказав він.

Після цього він заявив, що з цієї причини вважає недоцільним поки досліджувати докази і оголосити перерву.

Суддя відмовив адвокату в цьому клопотанні.

"Суд ухвалив в задоволенні клопотання захисника щодо оголошення перерви в судовому засіданні відмовити, оскільки на даний час триває спеціальне судове засідання, за якого обвинувачуваний не бажає реалізовувати надані йому законом процесуальні права. Тому саме захисник зобов’язаний, має право представляти його в судовому засіданні", - сказав суддя.

"Ухиляння захисника від здійснення захисту з підстав неможливості спілкування з підзахисним є неприйнятним", - додав він.

Також під час засідання адвокат попросив відшкодувати йому кошти витрачені на переліт до Ростова на Дону, де він мав зустрітися з Януковичем.

Головуючий суддя повідомив, що для цьому адвокат повинен звернутися із цим питанням до Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги.

"В будь-якому разі суд направить лист на адресу центру, в якому висловить прохання розглянути невідкладно ваше звернення… для того щоб ви могли відшкодувати витрати", - сказав він.

Як відомо, адвокат, наданий екс-президенту Віктору Януковичу державою, Максим Герасько повідомив, що не застав свого клієнта в Ростові-на-Дону за адресою, наданою стороною захисту раніше.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судове провадження, оскільки той не з'являється особисто на допити та в суд.

5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Олександр Шумілін, УП