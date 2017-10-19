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Начальник поліції Києва розповів про ситуацію в наметовому містечку

Четвер, 19 жовтня 2017, 17:56

Ситуація в центрі Києва біля Верховної Ради, де розташоване наметове містечко мітингувальників, спокійна, істотні конфлікти не виникають, на даний момент затриманих немає.

Про це повідомив журналістам у четвер неподалік від наметового містечка начальник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Конфліктів не було. Було кілька сутичок на пунктах пропуску, де поліція проводить заходи по перевірці. Деякі намагаються пройти без перевірки, тому виникають суперечки. Але істотних сутичок або проблем немає", – заявив він.

За словами Крищенка, на вулиці Липській кілька десятків мітингувальників намагалися пронести намети, "буржуйки" та інші речі, за допомогою яких вони можуть перекрити вул. Грушевського.

Начальник київського главку поліції також підкреслив, що 2 дні тому, коли почалася акція, правоохоронці вилучали у протестувальників вогнепальну зброю.

"На даний момент затриманих немає. Вчора було 11, ... після складання адмінпротоколів їх усіх відпустили", – вказав він.

Відповідаючи на запитання про провокації, Крищенко зазначив, що трапляються дрібні провокації, наприклад, погрози і образливі висловлювання на адресу поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, а також спроби пронести заборонені речі.

"Поліція буде реагувати тільки на дії, які становлять загрозу життю киян та правоохоронців", – запевнив він.

Крищенко також повідомив, що, незважаючи на переговори з протестувальниками, вони до сих пір не повернули вкрадене майно Нацгвардії (щити, шоломи та ін.).

Крім того, він заявив, що посилені заходи з охорони правопорядку будуть зберігатися до тих пір, поки стоїть наметове містечко і проходять протестні акції. Він також висловив жаль, що не може прогнозувати, коли закінчаться ці мітинги.

За словами кореспондента агентства, на цей час протестувальників небагато, але люди підтягуються.

У наметовому містечку люди фотографуються з лідером партії "Рух нових сил" Міхеілом Саакашвілі.

З боку готелю "Київ" створюється шумовий ефект – там учасники акції стукають в порожні бочки.

Теми: акціїмітингиКиїв
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