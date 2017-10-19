Начальник полиции Киева рассказал о ситуации в палаточном городке

Ситуация в центре Киева возле Верховной Рады, где расположен палаточный городок митингующих, спокойная, существенные конфликты не возникают, на данный момент задержанных нет.

Об этом сообщил журналистам в четверг неподалеку от палаточного городка начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".



"Конфликтов не было. Было несколько стычек на пунктах пропуска, где полиция проводит меры по проверке. Некоторые пытаются пройти без проверки, поэтому возникают споры. Но существенных стычек или проблем нет", – заявил он.



По словам Крищенко, на улице Липской несколько десятков митингующих пытались пронести палатки, "буржуйки" и другие вещи, с помощью которых они могут перекрыть ул. Грушевского.



Начальник киевского главка полиции также подчеркнул, что 2 дня назад, когда началась акция, правоохранители изымали у протестующих огнестрельное оружие.



"На данный момент задержанных нет. Вчера было 11, …после составления админпротоколов их всех отпустили", – указал он.



Отвечая на вопрос о провокациях, Крищенко отметил, что случаются мелкие провокации, например, угрозы и обидные высказывания в адрес полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, а также попытки пронести запрещенные вещи.



"Полиция будет реагировать только на действия, которые представляют угрозу жизни киевлян и правоохранителей", – заверил он.



Крищенко также сообщил, что, несмотря на переговоры с протестующими, они до сих пор не вернули украденное имущество Нацгвардии (щиты, шлемы и др.).



Кроме того, он заявил, что усиленные меры по охране правопорядка будут до тех пор, пока стоит палаточный городок и проходят протестные акции. Он также выразил сожаление, что не может прогнозировать, когда закончатся эти митинги.



По словам корреспондента агентства, в настоящее время протестующих немного, но люди подтягиваются.



В палаточном городке люди фотографируются с лидером партии "Рух новых сил" Михеилом Саакашвили.



Со стороны гостиницы "Киев" создается шумовой эффект – несколько участников акции стучат в пустые бочки.