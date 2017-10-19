Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Начальник полиции Киева рассказал о ситуации в палаточном городке

Четверг, 19 октября 2017, 17:56

Ситуация в центре Киева возле Верховной Рады, где расположен палаточный городок митингующих, спокойная, существенные конфликты не возникают, на данный момент задержанных нет.

Об этом сообщил журналистам в четверг неподалеку от палаточного городка начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Конфликтов не было. Было несколько стычек на пунктах пропуска, где полиция проводит меры по проверке. Некоторые пытаются пройти без проверки, поэтому возникают споры. Но существенных стычек или проблем нет", – заявил он.

По словам Крищенко, на улице Липской несколько десятков митингующих пытались пронести палатки, "буржуйки" и другие вещи, с помощью которых они могут перекрыть ул. Грушевского.

Начальник киевского главка полиции также подчеркнул, что 2 дня назад, когда началась акция, правоохранители изымали у протестующих огнестрельное оружие.

"На данный момент задержанных нет. Вчера было 11, …после составления админпротоколов их всех отпустили", – указал он.

Отвечая на вопрос о провокациях, Крищенко отметил, что случаются мелкие провокации, например, угрозы и обидные высказывания в адрес полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, а также попытки пронести запрещенные вещи.

"Полиция будет реагировать только на действия, которые представляют угрозу жизни киевлян и правоохранителей", – заверил он.

Крищенко также сообщил, что, несмотря на переговоры с протестующими, они до сих пор не вернули украденное имущество Нацгвардии (щиты, шлемы и др.).

Кроме того, он заявил, что усиленные меры по охране правопорядка будут до тех пор, пока стоит палаточный городок и проходят протестные акции. Он также выразил сожаление, что не может прогнозировать, когда закончатся эти митинги.

По словам корреспондента агентства, в настоящее время протестующих немного, но люди подтягиваются.

В палаточном городке люди фотографируются с лидером партии "Рух новых сил" Михеилом Саакашвили.

Со стороны гостиницы "Киев" создается шумовой эффект – несколько участников акции стучат в пустые бочки.

Темы: акциимитингиКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
акции
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек
Последние новости
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
Все новости...
Реклама: