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Насіров носитиме браслет до 14 грудня і зможе виїжджати з Києва

Четвер, 19 жовтня 2017, 23:16

Суд продовжив відстороненому главі ДФС України Роману Насірову процесуальні обов’язки щодо носіння браслету до 14 грудня і дозволив виїжджати у Київську область.

Відповідне рішення ухвалила 19 жовтня слідчий суддя Людмила Кізюн, повідомляють "Наші гроші".

"Суд дозволив Насірову переміщатися по Києву та Київській області, де у Козині у нього є будинок. Раніше відсторонений чиновник не міг виїжджати за межі столиці", - йдеться у повідомленні.

Водночас суд залишив обов’язок щодо носіння електронного браслету. Його можна буде тимчасово знімати, якщо цього потребують медичні процедури.

"Решту обов’язків суд залишив без змін, а саме: здати паспорти і інші документи, що дають право виїзду закордон; прибувати до детектива, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні", - зазначають "Наші гроші".

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Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

23 серпня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Насірова носити електронний браслет ще 60 днів.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Теми: Насіровсуд
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