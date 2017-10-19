Насиров будет носить браслет до 14 декабря и сможет выезжать из Киева

Суд продлил отстраненному главе ГФС Украины Роману Насирову процессуальные обязанности до 14 декабря и разрешил выезжать в Киевскую область.

Соответствующее решение приняла 19 октября следственный судья Людмила Кизюн, сообщают "Наші гроші".

"Суд разрешил Насиров перемещаться по Киеву и Киевской области, где в Козине у него есть дом. Ранее отстраненный чиновник не мог выезжать за пределы столицы", - говорится в сообщении.

В то же время суд оставил обязанность касательно ношения электронного браслета. Его можно будет временно снимать, если этого требуют медицинские процедуры.

"Остальные обязанности суд оставил без изменений, а именно: сдать паспорта и другие документы, дающие право выезда за границу; прибывать к детективу, прокурору, суду по первому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в этом уголовном производстве", - отмечают" Наші гроші".

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Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ГФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

23 августа Соломенский районный суд Киева обязал Насирова носить электронный браслет еще 60 дней.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".