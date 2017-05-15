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Артеменко каже, що його не пускають в Україну

Понеділок, 15 травня 2017, 20:41

Позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Артеменко заявляє, що йому заборонили в'їзд в Україну.

Про це він повідомив в ефірі 112 телеканалу.

"Я не можу приїхати зараз в Україну, тому що офіційно отримав відповідь від Міграційної служби й прикордонників, що мені заборонено в'їзд на територію України при використанні моїх трьох закордонних паспортів", - сказав він.

Він повідомив, що перебуває зараз у Вашингтоні (США), де "відстоює свої права".

Як відомо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада розгляне питання про позбавлення українського громадянства позафракційного нардепа Андрія Артеменка після відповідного рішення профільного комітету.

Фракції НФ і БПП вже заявили, що голосуватимуть за позбавлення Артеменка мандата.

В лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що нині колишній нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

У зв'язку з цим Радикальна партія виключила депутата з фракції.

Пізніше нардеп заявив, що його  слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

Українські новини

Теми: Радикальна партіяВерховна Рада
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