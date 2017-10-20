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Russia Today не зареєструвалась іноземним агентом у США

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 04:57

Російський телеканал RT не виконав вимоги міністерства юстиції США визнати себе іноземним агентом.

Про це повідомляє CNN.

Міністерство юстиції США давало телеканалу термін до 17 жовтня для реєстрації в якості іноземного агента. Але, згідно з публічно доступним документам міністерства, RT ще не зареєструвався.

Крім того, телеканал планує боротися проти цього рішення.

"Команда наших юристів робить все можливе для RT, щоб не реєструватися як іноземний агент, і діалог триває. За їхньою порадою, ми поки не обговорюємо подальші подробиці", - заявила директор з комунікацій RT Анна Бєлкіна.

Як повідомлялося, мін'юст США звернувся до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як "іноземного агента".

Главред RT Маргарита Симоньян на своєму сайті звинуватила США у "війні" проти російських ЗМІ і посяганні на свободу слова.

У зв'язку з цим в Росії заявили про готовність дати відповідь в ситуації з "обмеженням" російських ЗМІ в США.

Згодом міністерство юстиції Росії попередило "Радіо Свобода" і його проекти канал "Настоящее время" і сайт "Idel.Реаліі", що їх роботу в РФ можуть обмежити, оскільки "діяльність може бути кваліфікована як діяльність іноземного агента".

В оприлюдненому в січні звіті американських спецслужб говорилося, що Росія втрутилася в президентські вибори  2016 року. Окремо в цьому звіті названо телеканал RT, який фахівці вважають "головним інструментом міжнародної пропаганди Кремля".

У документі зазначено, що RT America "позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв'язки з російським урядом".

Теми: пропагандаРосіяСША
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