Russia Today не зареєструвалась іноземним агентом у США
Російський телеканал RT не виконав вимоги міністерства юстиції США визнати себе іноземним агентом.
Про це повідомляє CNN.
Міністерство юстиції США давало телеканалу термін до 17 жовтня для реєстрації в якості іноземного агента. Але, згідно з публічно доступним документам міністерства, RT ще не зареєструвався.
Крім того, телеканал планує боротися проти цього рішення.
"Команда наших юристів робить все можливе для RT, щоб не реєструватися як іноземний агент, і діалог триває. За їхньою порадою, ми поки не обговорюємо подальші подробиці", - заявила директор з комунікацій RT Анна Бєлкіна.
Як повідомлялося, мін'юст США звернувся до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як "іноземного агента".
Главред RT Маргарита Симоньян на своєму сайті звинуватила США у "війні" проти російських ЗМІ і посяганні на свободу слова.
У зв'язку з цим в Росії заявили про готовність дати відповідь в ситуації з "обмеженням" російських ЗМІ в США.
Згодом міністерство юстиції Росії попередило "Радіо Свобода" і його проекти канал "Настоящее время" і сайт "Idel.Реаліі", що їх роботу в РФ можуть обмежити, оскільки "діяльність може бути кваліфікована як діяльність іноземного агента".
В оприлюдненому в січні звіті американських спецслужб говорилося, що Росія втрутилася в президентські вибори 2016 року. Окремо в цьому звіті названо телеканал RT, який фахівці вважають "головним інструментом міжнародної пропаганди Кремля".
У документі зазначено, що RT America "позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв'язки з російським урядом".