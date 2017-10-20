Russia Today не зарегистрировалась иностранным агентом в США

Российский телеканал RT не выполнил требования министерства юстиции США признать себя иностранным агентом.

Об этом сообщает CNN.



Министерство юстиции США давало телеканалу срок до 17 октября для регистрации в качестве иностранного агента. Но, согласно публично доступным документам министерства, RT еще не зарегистрировался.

Кроме того, телеканал планирует бороться против этого решения.

"Команда наших юристов делает все возможное для RT, чтобы не регистрироваться в качестве иностранного агента, и диалог продолжается. По их совету, мы пока не обсуждаем дальнейшие подробности", - заявила директор по коммуникациям RT Анна Белкина.

Как сообщалось, минюст США обратился к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента".

Главред RT Маргарита Симоньян на своем сайте обвинила США в "войне" против российских СМИ и посягательстве на свободу слова.

В связи с этим в России заявили о готовности дать ответ в ситуации с "ущемлением" российских СМИ в США.

Позже министерство юстиции России предупредило "Радио Свобода" и его проекты, канал "Настоящее время" и сайт "Idel.Реалии", что работу в РФ могут ограничить, поскольку "деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента".

В обнародованном в январе отчете американских спецслужб говорилось, что Россия вмешалась в президентские выбора 2016 года. Отдельно в этом отчете назван телеканал RT, который специалисты считают "главным инструментом международной пропаганды Кремля".

В документе указано, что RT America "позиционирует себя как американский канал и намеренно пытается скрыть любые юридические связи с российским правительством".