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Чиновнику ЗСУ за хабар призначили заставу 96 тисяч гривень

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 10:54

Начальника одного з відділів Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України, затриманого з хабаром, суд вирішив узяти під варту з правом виходу під заставу.

Відповідне рішення ухвалив 19 жовтня Дарницький райсуд Києва, повідомляє Військова прокуратура Центрального регіону України.

17 жовтня під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 3 тисяч доларів затримали начальника одного з відділів Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ.

Військова прокуратура Дарницького гарнізону вручила йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу

Суд задовольнив позов військової прокуратури та ухвалив рішення про відсторонення полковника У. від посади – і обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 60 діб з правом виходу під заставу 96 тисяч гривень.

Теми: арміяхабарсуд
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