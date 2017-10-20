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Чиновнику ВСУ за взятку назначили залог 96 тысяч гривен

Пятница, 20 октября 2017, 10:54

Начальника одного из отделов Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины, задержанного со взяткой, суд решил взять под стражу с правом выхода под залог.

Соответствующее решение принял 19 октября Дарницкий райсуд Киева, сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины.

17 октября во время получения неправомерной выгоды в размере 3 тысяч долларов задержали начальника одного из отделов Главного управления оперативного обеспечения ВСУ.

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона вручила ему уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса

Суд удовлетворил иск военной прокуратуры и принял решение об отстранении полковника У. от должности – и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток с правом выхода под залог 96 тысяч гривен.

Темы: армиявзяткасуд
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