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Поклонская до сих пор имеет украинское гражданство

Пятница, 20 октября 2017, 12:01
Поклонская до сих пор имеет украинское гражданство

Бывшая крымчанка, а теперь депутат Госдумы РФ Наталия Поклонская все еще остается гражданкой Украины.

Это следует из ответа Администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко, текст которого есть в распоряжении "Украинской правды".

В частности, АП отвечает на вопрос нардепа о том, лишали ли гражданства Поклонскую.

Из письма становится понятно, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

"Согласно статьям 24 и 25 Закона "О гражданстве" полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями", - объясняют в администрации.

Там отметили, что сами послали в миграционную службу и МИД соответствующее обращение и ждут реакции.

 

Как известно, Поклонская, которая раньше работала в органах прокуратуры Украины, уже давно имеет гражданство России. Она была одним из самых активных сторонников оккупации Крыма Россией. Ее назначили "прокурором" оккупированного полуострова весной 2014 года. Принимала активное участие в качестве обвинителя по делам против крымских татар, Меджлиса и проукраинских активистов.

В 2016 году ее избрали в Государственную думу России от путинской "Единой России". При этом Украина не признала законность проведения этих выборов из-за голосования в оккупированном Крыму.

По закону, кроме вышеупомянутых институций, представление на отмену гражданства может подать и само лицо, однако прекратить гражданство может только президент своим указом.

Помешать выходу из гражданства лица может тот факт, что ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления или в отношении него есть обвинительный приговор суда, вступивший в силу.

Однако, как известно, Поклонской эти случаи не касаются. Сейчас против нее расследуются два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Но прокуратура еще не определились, какое именно подозрение вручать Поклонской.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: гражданствоКрымАдминистрация президента
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