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Рева каже, що переглянуть пенсії військовим

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 12:13

Влада має намір найближчим часом переглянути пенсії військовослужбовцям і силовикам.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Зараз готується і найближчим часом буде поданий до Верховної  Ради законопроект про  перерахунок пенсій військовослужбовцям і працівникам силових структур. У них окремий закон, ми його теж повинні прийняти новий", - сказав Рева.

Він додав, що нові зміни стосуватимуться 554 тисяч осіб.

"Їм теж з 2012 року не переглядалися пенсії, і там існує величезний розрив у пенсійному забезпеченні", - пояснив міністр.

Крім того, за словами Реви, готується законопроект про порядок отримання субвенцій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку з перебуванням на території, тимчасово не підвладній владі України.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила пенсійну реформу 3 жовтня, 8 жовтня президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Пенсійна реформа, що передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році, набула чинності 11 жовтня.

Читайте також: Життя після реформи. Як зміняться пенсії з 1 жовтня

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Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: пенсіїармія
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