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Рева говорит, что пересмотрят пенсии военным

Пятница, 20 октября 2017, 12:13

Власти намерены в ближайшее время пересмотреть пенсии военнослужащим и силовикам.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Сейчас готовится и в ближайшее время будет подан в Верховную Раду законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим и работникам силовых структур. У них отдельный закон, и мы его тоже должны принять новый", - сказал Рева.

Он добавил, что новые изменения коснутся 554 тысяч человек.

"Им тоже с 2012 года не пересматривались пенсии, и там существует огромный разрыв в пенсионном обеспечении", - пояснил министр.

Кроме того, по словам Ревы, готовится законопроект о порядке получения субвенций, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил в связи с пребыванием на территории, временно не подвластной власти Украины.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, 8 октября президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Пенсионная реформа, предусматривающая повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году, вступитила в силу 11 октября.

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Ирина Балачук, УП

Темы: пенсииармия
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