Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Литвин виходить із групи "Воля народу"

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 13:50

Народний депутат Володимир Литвин заявив про вихід із депутатської групи "Воля народу".

Про це він оголосив із трибуни парламенту.

"Оскільки в секретаріаті виникли проблеми з моїм зверненням, я вимушений зробити його безпосередньо в сесійній залі. Відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про свій вихід із депутатської групи "Воля народу", – заявив Литвин.

Він подякував "Радикальній партії" за те, що йому дали можливість озвучити свою позицію під час виступів.

Литвин не пояснив причини такого кроку.

Про вихід депутата з групи ще має оголосити керівництво парламенту.

Станом на 20 жовтня група "Воля народу", яку після смерті Ігоря Єремєєва очолює Ярослав Москаленко, становила 19 депутатів, включаючи Литвина.

Кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії. На даний момент, найменші фракції – 20 осіб (саме стільки у фракціях "Батьківщини" та "Радикальної партії Олега Ляшка").

Депутатську фракцію чи групу, склад якої став меншим від мінімальної кількості її членів, за 15 днів після офіційного оголошення спікер має розпустити.

Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Верховна Рада
Заява Ткаченка на звільнення уже в Раді, розглянуть на найближчому засіданні
Через заборону ОПЗЖ її представник не може зайти у Верховну Раду – ЦВК
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: