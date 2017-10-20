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Литвин выходит из группы "Воля народа"

Пятница, 20 октября 2017, 13:50

Народный депутат Владимир Литвин заявил о выходе из депутатской группы "Воля народа".

Об этом он объявил с трибуны парламента.

"Поскольку в секретариате возникли проблемы с моим обращением, я вынужден сделать его непосредственно в сессионном зале. В соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады сообщаю о своем выходе из депутатской группы "Воля народа", – заявил Литвин.

Он поблагодарил "Радикальную партию" за то, что ему дали возможность озвучить свою позицию во время выступлений.

Литвин не объяснил причины такого шага.

О выходе депутата из группы еще должно объявить руководство парламента.

По состоянию на 20 октября группа "Воля народа", которую после смерти Игоря Еремеева возглавляет Ярослав Москаленко, составляла 19 депутатов, включая Литвина.

Количество человек в депутатской группе не может быть меньше, чем количество человек в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. На данный момент, наименьшие фракции – 20 человек (именно столько во фракциях "Батькивщины" и "Радикальной партии Олега Ляшко").

Депутатскую фракцию или группу, состав которой стал меньше минимального количества ее членов, через 15 дней после официального объявления спикер должен распустить.

Алена Рощенко, УП

Темы: Верховная Рада
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