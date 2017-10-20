Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зайцева з адвокатом заявили про необґрунтованість підозри

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 16:15

Олена Зайцева, яку звинувачують в спричиненні ДТП у Харкові, в наслідок якої загинули 5 осіб і 6 були травмовані, не визнає обґрунтованою підозру прокуратури.

Про це вона заявила під час засідання суду у п'ятницю, де їй обирається міра запобіжного заходу.  

"Мені дуже шкода, що сталася ця ситуація, що постраждали люди. Це єдине що мене турбує. Я сподіваюся що сім'ї все ж дозволять, щоб мої родичі надали їм допомогу. Всі мої думки тільки про це. Окрім цього я більше не можу нічого сказати", - сказала Зайцева.  

"Мою позицію буде повністю надавати адвокат", - спочатку сказала вона, озвучуючи свою позицію щодо обґрунтованості підозри.

Пізніше вона уточнила, що не визнає підозру прокуратури обґрунтованою.

Після цього адвокат Зайцевої Юлія Козир підтвердила, що захист вважає підозру необгрунтованою, і що немає доказів, які б вказували на пряму вину Зайцевої. 

Перед цим головуючий суддя відмовилися оголосити перерву за клопотанням захисту Зайцевої.

"Клопотання сторони захисту щодо витребування зазначених даних та оголошення перерви залишити без задоволення", - сказала вона.

Як відомо, 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева. 

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що доньку харківського бізнесмена Олену Зайцеву, яка влаштувала жахливе ДТП з 5 загиблими у Харкові, уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. 

Відразу після аварії з'явилися попередні дані, за якими Зайцева не перебувала у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але офіційного підтвердження ним не було.

Аналіз показав присутність у сечі Олени Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП, яке призвело до загибелі п'ятьох людей у Харкові.

Олександр Шумілін, УП

Теми: ДТПХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ДТП
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: