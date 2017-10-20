Зайцева з адвокатом заявили про необґрунтованість підозри

Олена Зайцева, яку звинувачують в спричиненні ДТП у Харкові, в наслідок якої загинули 5 осіб і 6 були травмовані, не визнає обґрунтованою підозру прокуратури.

Про це вона заявила під час засідання суду у п'ятницю, де їй обирається міра запобіжного заходу.

"Мені дуже шкода, що сталася ця ситуація, що постраждали люди. Це єдине що мене турбує. Я сподіваюся що сім'ї все ж дозволять, щоб мої родичі надали їм допомогу. Всі мої думки тільки про це. Окрім цього я більше не можу нічого сказати", - сказала Зайцева.

"Мою позицію буде повністю надавати адвокат", - спочатку сказала вона, озвучуючи свою позицію щодо обґрунтованості підозри.

Пізніше вона уточнила, що не визнає підозру прокуратури обґрунтованою.

Після цього адвокат Зайцевої Юлія Козир підтвердила, що захист вважає підозру необгрунтованою, і що немає доказів, які б вказували на пряму вину Зайцевої.

Перед цим головуючий суддя відмовилися оголосити перерву за клопотанням захисту Зайцевої.

"Клопотання сторони захисту щодо витребування зазначених даних та оголошення перерви залишити без задоволення", - сказала вона.

Як відомо, 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що доньку харківського бізнесмена Олену Зайцеву, яка влаштувала жахливе ДТП з 5 загиблими у Харкові, уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Відразу після аварії з'явилися попередні дані, за якими Зайцева не перебувала у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але офіційного підтвердження ним не було.

Аналіз показав присутність у сечі Олени Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП, яке призвело до загибелі п'ятьох людей у Харкові.

Олександр Шумілін, УП