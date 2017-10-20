Зайцева с адвокатом заявили о необоснованности подозрения

Елена Зайцева, которую обвиняют в ДТП в Харькове, в результате которого погибли 5 человек и 6 были травмированы, не признает обоснованной подозрение прокуратуры.



Об этом она заявила во время заседания суда в пятницу, где ей избирается мера пресечения.



"Мне очень жаль, что произошла эта ситуация, пострадали люди. Это единственное, что меня беспокоит. Я надеюсь, что семьи все же позволят, чтобы мои родственники предоставили им помощь. Все мои мысли только об этом. Кроме этого я больше не могу нечего сказать", - сказала Зайцева.



"Мою позицию будет полностью представлять адвокат", - сначала сказала она, озвучивая свою позицию относительно обоснованности подозрения.



Позже она уточнила, что не признает подозрение прокуратуры обоснованным.



После этого адвокат Зайцевой Юлия Козырь подтвердила, что защита считает подозрение необоснованным, и нет доказательств, которые бы указывали на прямую вину Зайцевой.



Перед этим председательствующий судья отказались объявить перерыв по ходатайству защиты Зайцевой.



"Ходатайство стороны защиты об истребовании указанных данных и объявления перерыва оставить без удовлетворения", - сказала она.



Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.



За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева.



Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что дочь харьковского бизнесмена Елену Зайцеву, которая устроила ужасное ДТП с 5 погибшими в Харькове, уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.



Сразу после аварии появились предварительные данные, по которым Зайцева не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но официального подтверждения им не было.



Анализ показал присутствие в моче Елены Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП, которое привело к гибели пяти человек в Харькове.



Александр Шумилин, УП