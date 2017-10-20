Бойовики обстрілювали з гранатометів укріплення біля Авдіївки, втрат немає

Упродовж сьогоднішнього дня ситуація залишалась напруженою, але контрольованою. Від початку доби втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 20 жовтня.

Від опівночі зафіксовано 9 випадків порушення перемир’я, 6 із яких припадають на Донецький напрямок.

"Найгарячіше було неподалік Авдіївки. Там бойовики тричі обстрілювали укріплення українських військових з різних видів гранатометів, озброєння БПМ та стрілецької зброї. Близько 16 години бойовики випустили 12 мін калібру 120 міліметрів", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні під вогонь стрілецької зброї окупантів потрапили укріплення сил АТО біля шахти Бутівка, Верхньоторецького, Кам’янки.

Водночас на Приморському напрямку бойовики двічі обстрілювали із піхотного озброєння українські опорні пункти неподалік Гнутового.

"А на Луганському напрямку бойовики упродовж майже 30 хвилин випустили 39 мін калібру 82 міліметри, били з протитанкового гранатомету і озброєння БМП на підступах до Троїцького", - повідомляють у прес-центрі.

Зазначається, що під час більшості провокацій українські військові оперативно і жорстко відповідали вогнем і пригнічували активність бойовиків.