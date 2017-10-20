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Боевики обстреливали из гранатометов укрепления у Авдеевки, потерь нет

Пятница, 20 октября 2017, 18:32

В течение сегодняшнего дня ситуация оставалась напряженной, но контролируемой. С начала суток потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18:00 20 октября.

С полуночи зафиксировано 9 случаев нарушения перемирия, 6 из которых приходятся на Донецкое направление.

"Горячее всего было возле Авдеевки. Там боевики трижды обстреливали укрепления украинских военных из разных видов гранатометов, вооружения БПМ и стрелкового оружия. Около 16 часов боевики выпустили 12 мин калибра 120 миллиметров", - говорится в сообщении.

Также сегодня под огонь стрелкового оружия оккупантов попали укрепления сил АТО у шахты Бутовка, Верхнеторецкого, Каменки.

В то же время на Приморском направлении боевики дважды обстреливали из пехотного вооружения украинские опорные пункты неподалеку от Гнутово.

"А на Луганском направлении боевики на протяжении почти 30 минут выпустили 39 мин калибра 82 миллиметра, били с противотанкового гранатомета и вооружения БМП на подступах к Троицкого", - сообщают в пресс-центре.

Отмечается, что во время большинства провокаций украинские военные оперативно и жестко отвечали огнем и подавляли активность боевиков.

Темы: АТООРДЛО
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