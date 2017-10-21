Теракт в Сомали: число погибших возросло до 358 человек

Число погибших от взрыва в Могадишо в понедельник, 16 октября, возросло до 358 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Как известно, нападение произошло неподалеку от одной из гостиниц в столичном районе Мадина, где часто останавливаются члены правительства и журналисты.

По одной из версий, преступник, возможно, планировал совершить нападение именно на этот отель, однако не доехал до него.

Этот теракт – самое кровавое нападение с участием смертника в Сомали за последние годы.

Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на призывы больниц о донорстве крови для раненых.