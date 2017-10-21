Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дефіцит бюджету США досяг майже 666 мільярдів доларів

Субота, 21 жовтня 2017, 05:40

У Сполучених Штатах за підсумками фінансового року, який завершився 1 жовтня, зафіксували найбільший з 2013 року дефіцит бюджету.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерство фінансів США.

За інформацією Bloomberg, за рік дефіцит США зріс на $80 млрд і досяг позначки $665,7 млрд.

Міністр фінансів Стівен Мнучин та директор з бюджету Мік Малвені пояснюють зростання дефіциту бюджету слабкими податковими надходженнями, які не виправдали очікувань відомства.

"Ці дані повинні стати пожежною тривогою для Вашингтона, нагадуванням про те, що нам знову потрібно розвивати нашу економіку, щоб привести свої фінанси в порядок", – сказав Малвені.

Зменшити дефіцит бюджету можна за допомогою скорочення витрат, проведення податкової реформи та зниження бюрократизму – переконаний Мнучин. 

Як відомо, раніше сенат США схвалив виділення $500 млн військової допомоги Україні.

Теми: СШАбюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
У Байдена назвали малоймовірним вступ України до НАТО, доки йде війна
Індія обжене економіки Японії, ФРН та США найближчі півстоліття - Goldman
США погодилися на формулу, яку пропонують для рішення НАТО щодо України
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: