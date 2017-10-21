Дефіцит бюджету США досяг майже 666 мільярдів доларів

У Сполучених Штатах за підсумками фінансового року, який завершився 1 жовтня, зафіксували найбільший з 2013 року дефіцит бюджету.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерство фінансів США.

За інформацією Bloomberg, за рік дефіцит США зріс на $80 млрд і досяг позначки $665,7 млрд.

Міністр фінансів Стівен Мнучин та директор з бюджету Мік Малвені пояснюють зростання дефіциту бюджету слабкими податковими надходженнями, які не виправдали очікувань відомства.

"Ці дані повинні стати пожежною тривогою для Вашингтона, нагадуванням про те, що нам знову потрібно розвивати нашу економіку, щоб привести свої фінанси в порядок", – сказав Малвені.

Зменшити дефіцит бюджету можна за допомогою скорочення витрат, проведення податкової реформи та зниження бюрократизму – переконаний Мнучин.

Як відомо, раніше сенат США схвалив виділення $500 млн військової допомоги Україні.