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Дефицит бюджета США достиг почти 666 миллиардов долларов

Суббота, 21 октября 2017, 05:40

В Соединенных Штатах по итогам финансового года, который завершился 1 октября, зафиксировали крупнейший с 2013 года дефицит бюджета.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство финансов США.

По информации Bloomberg, за год дефицит США вырос на $ 80 млрд и достиг отметки $ 665,7 млрд.

Министр финансов Стивен Мнучин и директор по бюджету Мик Малвени объясняют рост дефицита бюджета слабыми налоговыми поступлениями, которые не оправдали ожиданий ведомства.

"Эти данные должны стать пожарной тревогой для Вашингтона, напоминанием о том, что нам снова нужно развивать нашу экономику, чтобы привести свои финансы в порядок", – сказал Малвени.

Уменьшить дефицит бюджета можно за счет сокращения расходов, проведение налоговой реформы и снижение бюрократизма – убежден Мнучин.

Как известно, ранее сенат США одобрил выделение $ 500 млн военной помощи Украине.

Темы: СШАбюджет
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