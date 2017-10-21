Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Євробачення-2017: Аудитори виявили мільйонні порушення

Субота, 21 жовтня 2017, 12:27
Євробачення-2017: Аудитори виявили мільйонні порушення

Держаудитслужба провела ревізію ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та встановила факти незаконних витрат та недоотримання коштів на загальну суму 8,6 млн грн, порушень при проведенні процедур закупівель на загальну суму 468,7 млн гривень під час підготовки та проведення "Євробачення-2017".

Про це йдеться у повідомленні аудиторів на сайті ДАСУ. 

Зазначено, що ревізію у "Національній суспільній телерадіокомпанії України" було проведено за період з 24 травня до 16 серпня  2017 року. 

Зокрема, встановлено, що НСТУ здійснювала всі витрати на Євробачення відповідно до кошторису, затвердженого постановою КМУ та за рахунок визначених у ньому джерел - бюджетні кошти, надходження від продажу квитків, спонсорів, внеску ЄМС тощо. Власні кошти "НСТУ" на зазначені цілі не спрямовувало.

"Аудиторам вдалося попередити незаконні витрати на загальну суму 2,8 млн грн в результаті виявлення завищених обсягів наданих послуг (робіт), які планувалися виконавцями для надання "НСТУ" та ще не були проведені по обліку "НСТУ" і не були оплачені. Встановлено факти незаконних витрат та недоотримання "НСТУ" коштів на загальну суму 8,6 млн грн, порушень при веденні бухгалтерського обліку та при проведенні процедур закупівель на загальну суму 468,7 млн гривень", - повідомили аудитори.

Під час ревізії усуненно (відшкодовано) порушень на загальну суму 2,1 млн грн.

Встановлено, що компанії-підрядники подавали на тендер некоректну інформацію, а переможці тендерів залучали субпідрядників за меншу ціну тощо. Зокрема, одне із підприємств здійснило закупку та оренду металодетекторів на суму 1,2 млн грн лише після перемоги у тендері, надавши їх в оренду на два тижні ПАТ "НСТУ" вже за 2,7 млн гривень.

"Половину витрачених коштів (250 млн грн із 522 млн грн) спрямовано закордонним компаніям, яких перевірити практично неможливо", - додали у ДАСУ. 

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів, які нададуть оцінку діям окремих посадових осіб ПАТ "НСТУ", що були відповідальні за організацію та проведення "Євробачення-2017", зазначили аудитори. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Євробачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Євробачення
Ткаченко повідомив, що звертався до EBU щодо виступу Зеленського на Євробаченні
Росія запустила ракети по Україні під час фіналу Євробачення – Міноборони
Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: