Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Евровидение-2017: Аудиторы обнаружили миллионные нарушения

Суббота, 21 октября 2017, 12:27
Евровидение-2017: Аудиторы обнаружили миллионные нарушения

Госаудитслужба провела ревизию ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и установила факты незаконных расходов и недополучения средств на общую сумму 8,6 млнгрн, нарушений при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 млн гривен при подготовке и проведении "Евровидения-2017".

Об этом говорится в сообщении аудиторов на сайте ГАСУ. 

Отмечено, что ревизия в "НСТУ" была проведена в период с 24 мая по 16 августа 2017 года.

В частности, установлено, что НСТУ осуществляла все расходы на "Евровидение" в соответствии со сметой, утвержденной постановлением КМУ и за счет определенных в нем источников - бюджетные средства, поступления от продажи билетов, спонсоров, взноса ЕВС и т.п. Собственные средства "НСТУ" на указанные цели не направляла. 

"Аудиторам удалось предотвратить незаконные расходы на общую сумму 2,8 млн грн в результате выявления завышенных объемов предоставленных услуг (работ), которые планировались исполнителями для предоставления "НСТУ" и еще не были проведены по учету "НСТУ" и не были оплачены. Установлены факты незаконных расходов и недополучения "НСТУ" средств на общую сумму 8,6 млн грн, нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 млн гривен ", - сообщили аудиторы.

Во время ревизии устранены (возмещены) нарушения на общую сумму 2,1 млн грн.

Установлено, что компании-подрядчики подавали на тендер некорректную информацию, а победители тендеров привлекали субподрядчиков за меньшую цену и т.п. В частности, одно из предприятий осуществило закупку и аренду металлодетекторов на сумму 1,2 млн грн только после победы в тендере, предоставив их в аренду на две недели ПАО "НСТУ" уже за 2,7 млн гривен.

"Половина потраченных средств (250 млн грн из 522 млн грн) направлены зарубежным компаниям, которых проверить практически невозможно", - добавили в ГАСУ. 

Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы, которые предоставят оценку действиям отдельных должностных лиц ОАО "НСТУ", которые были ответственны за организацию и проведение "Евровидения-2017", отметили аудиторы.

Украинская правда 

Темы: Евровидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Евровидение
Ткаченко сообщил, что обращался к EBU относительно выступления Зеленского на Евровидении
Россия запустила ракеты по Украине во время финала Евровидения – Минобороны
Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: