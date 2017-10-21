Евровидение-2017: Аудиторы обнаружили миллионные нарушения

Госаудитслужба провела ревизию ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и установила факты незаконных расходов и недополучения средств на общую сумму 8,6 млнгрн, нарушений при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 млн гривен при подготовке и проведении "Евровидения-2017".

Об этом говорится в сообщении аудиторов на сайте ГАСУ.

Отмечено, что ревизия в "НСТУ" была проведена в период с 24 мая по 16 августа 2017 года.

В частности, установлено, что НСТУ осуществляла все расходы на "Евровидение" в соответствии со сметой, утвержденной постановлением КМУ и за счет определенных в нем источников - бюджетные средства, поступления от продажи билетов, спонсоров, взноса ЕВС и т.п. Собственные средства "НСТУ" на указанные цели не направляла.

"Аудиторам удалось предотвратить незаконные расходы на общую сумму 2,8 млн грн в результате выявления завышенных объемов предоставленных услуг (работ), которые планировались исполнителями для предоставления "НСТУ" и еще не были проведены по учету "НСТУ" и не были оплачены. Установлены факты незаконных расходов и недополучения "НСТУ" средств на общую сумму 8,6 млн грн, нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 млн гривен ", - сообщили аудиторы.

Во время ревизии устранены (возмещены) нарушения на общую сумму 2,1 млн грн.

Установлено, что компании-подрядчики подавали на тендер некорректную информацию, а победители тендеров привлекали субподрядчиков за меньшую цену и т.п. В частности, одно из предприятий осуществило закупку и аренду металлодетекторов на сумму 1,2 млн грн только после победы в тендере, предоставив их в аренду на две недели ПАО "НСТУ" уже за 2,7 млн гривен.

"Половина потраченных средств (250 млн грн из 522 млн грн) направлены зарубежным компаниям, которых проверить практически невозможно", - добавили в ГАСУ.

Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы, которые предоставят оценку действиям отдельных должностных лиц ОАО "НСТУ", которые были ответственны за организацию и проведение "Евровидения-2017", отметили аудиторы.

Украинская правда