Похитительницу младенца в Киеве задержали

Полиция задержала похитителя младенца в Киеве.

Об этом 21 октября сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Злоумышленница задержана. Ребенка обследуют медики", - сообщил он.

Кулеба отметил, что для поиска младенца были задействованы все подразделения полиции.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков сообщил, что ребенка нашли в Вышгороде.

"В Вышгороде полиция нашла похищенного в Киеве 2-месячного младенца. Двое похитителей задержаны, с ребенком все в порядке", - сообщил он.

"Не испытывайте судьбу ребенка и собственные нервы, вы не можете знать о намерениях окружающих и предусмотреть их поведение, но вы можете обезопасить своего ребенка от трагедии. Будьте постоянно рядом, следуйте простым правилам безопасности и научите малыша", - отметил уполномоченный президента по правам ребенка.

Как известно, 2-месячного ребенка похитили в пятницу вечером на Оболони в детском саду №606.

Полиция Киева обнародовала фото и приметы женщины, которую подозревают в похищении 2-месячного ребенка.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

Украинская правда