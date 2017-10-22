Україна підписала декларацію про будівництво міжнародної автомагістралі

Міністр інфраструктури Володимир Омелян та міністр інфраструктури та будівництва Польщі Анджей Адамчик підписали Меморандум про співпрацю у будівництві транспортного коридору Via Carpatia.

Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури.

"Коридор через Карпати також є мостом між Європою та Азією, він дозволяє використовувати транзитний потенціал Польщі, України та інших країн-партнерів. Саме тому розвиток транспортної інфраструктури має надзвичайно важливе значення для забезпечення сталого транспортного сполучення у напрямку від Європи до Азії через територію України та Польщі", - зазначив Омелян.

Водночас польський міністр зазначив, що приєднання до проекту Києва дасть можливість вписати шлях Via Carpatia до мережі транс'європейської транспортної системи TEN-T.

"Via Carpatia об'єднає наші регіони і дасть їм надію на динамічний економічний розвиток" - цитує Адамчика "Укрінформ".

Як відомо, транспортний коридор Via Carpatia має стати ключовим транс’європейським коридором, який повинен з'єднати країни Північної та Південної Європи, в майбутньому - України і Туреччини.

У березні 2016 року до проекту приєдналися Україна і Туреччина, підписавши у Варшаві Декларацію щодо будівництва цього транспортного коридору з півночі до півдня Європи.

Українська правда