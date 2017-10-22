Украина подписала декларацию о строительстве международной автомагистрали

Министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик подписали Меморандум о сотрудничестве в строительстве транспортного коридора Via Carpatia.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"Коридор через Карпаты также является мостом между Европой и Азией, он позволяет использовать транзитный потенциал Польши, Украины и других стран-партнеров. Именно поэтому развитие транспортной инфраструктуры имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения устойчивого транспортного сообщения в направлении от Европы в Азию через территорию Украины и Польши", - отметил Омелян.

В то же время польский министр отметил, что присоединение к проекту Киева даст возможность вписать путь Via Carpatia в сеть трансъевропейской транспортной системы TEN-T.

"Via Carpatia объединит наши регионы и даст им надежду на динамичное экономическое развитие", - цитирует Адамчика "Укринформ".

Как известно, транспортный коридор Via Carpatia должен стать ключевым трансъевропейским коридором, который должен соединить страны Северной и Южной Европы, в будущем - Украины и Турции.

В марте 2016 году к проекту присоединились Украина и Турция, подписав в Варшаве Декларацию о строительстве этого транспортного коридора с севера к югу Европы.

Украинская правда