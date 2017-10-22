"Динамо" не зуміло обіграти "Шахтар" у матчі в Києві

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграли унічию 0:0 у матчі 13 туру української Прем`єр-ліги, що проходив у неділю, 22 жовтня, на НСК "Олімпійський".

За присутності 39 тисяч глядачів команди не спромоглися хоча б на один гол.

У першому таймі обидві команди зіграли в обережний футбол і моментів біля обох воріт майже не було. У "Динамо" можна відзначити удар зі стандарту Морозюка, а в гостей пробивав небезпечно з метрів 22-х Тайсон, і на місці був воротар киян Коваль.

У стартові хвилин 30 другого тайму гра стала інтенсивнішою і більше шансів забити було саме в "Динамо". Гарні моменти після ударів головою втратив Мораєс. У Шахтаря можна відзначити удари Фреда та Марлоса.

Після 13 турів в українській Прем`єрі-лізі "Шахтар" продовжує випереджати "Динамо" на сім очок. "Гірники" з 32 очками займають перше місце в турнірній таблиці, а кияни з 25 пунктами йдуть другими.

Микола Аврамчук для УП