"Динамо" не сумело обыграть "Шахтер" в матче в Киеве

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью 0:0 в матче 13 тура украинской Премьер-лиги, который проходил в воскресенье, 22 октября, на НСК "Олимпийский".

В присутствии 39 тысяч зрителей команды не смогли забить хотя бы один гол.

В первом тайме обе команды сыграли в осторожный футбол и моментов у обоих ворот почти не было. В "Динамо" можно отметить удар со стандарта Морозюка, а у гостей пробивал опасно метров с 22-х Тайсон, и на месте был вратарь киевлян Коваль.

В стартовые минут 30 второго тайма игра стала более интенсивной и больше шансов забить было именно в "Динамо". Хорошие моменты после ударов головой потерял Мораес. В Шахтера можно отметить удары Фреда и Марлоса.

После 13 туров в украинской Премьер-лиге "Шахтер" продолжает опережать "Динамо" на семь очков. "Горняки" с 32 очками занимают первое место в турнирной таблице, а киевляне с 25 пунктами идут вторыми.

Николай Аврамчук для УП