Парубій сказав, коли в Раді з'явиться новий закон про антикорупційний суд

Новий законопроект про антикорупційний суд можна буде внести в парламент лише після того, як Верховна Рада ухвалить рішення про зняття законопроектів про антикорупційні суди з порядку денного сесії.

Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, пише "Інтерфакс-Україна".

"Законопроекти, які були внесені народними депутатами, були одночасно включені до порядку денного сесії. Тепер, згідно із законом, мало волі авторів, щоб їх відкликати, тепер має бути рішення Верховної Ради України, щоб вони були відкликані", - заявив Парубій.

"Тому озвучена вимога (на акції під ВР) не може бути виконана швидше, ніж почнеться пленарне засідання ВР і швидше, ніж у ВР буде прийнято рішення про відкликання цих двох законопроектів. Фактично лише після цього відкривається шлях для того, щоб президент вніс свій законопроект про антикорупційний суд", - зазначив Парубій.

Як відомо, 17 жовтня голова Ради Андрій Парубій закликав авторів законопроектів №6011 і №6529 (про створення антикорупційної палати) відкликати свої документи для того, щоб президент зміг внести свій варіант.

Нардеп від БПП Сергій Алексєєв відкликав законопроект №6529 про створення антикорупційних палат у судах.

Про готовність відкликати свій законопроект №6011 про створення антикорупційного суду заявив і заступник голови фракції "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв.

У свою чергу представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Порошенко закликає депутатів створити робочу групу з напрацювання законопроекту про створення антикорупційного суду.

19 жовтня Соболєв заявив, що нардепи відкликали свій законопроект про створення в Україні антикорупційного суду, щоб аналогічний документ зміг подати до Верховної Ради президент Петро Порошенко. При цьому він закликав голову держави внести свій законопроект якомога швидше.

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