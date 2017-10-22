СЦКК: Бойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте"

Бойовики ОРЛО блокують відкриття КПВВ "Золоте" через лінію зіткнення, чим ускладнюють гуманітарну ситуацію на окупованому Донбасі.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК, яку оприлюднено ввечері 22 жовтня.

"КПВВ "Золоте" поблизу Попасної з 20 жовтня розпочав свою роботу у штатному режимі о 7:00. Разом з прикордонниками з боку території, підконтрольної уряду України, пасажиро-транспортний потік людей і транспортних засобів забезпечують співробітники фіскальної служби та Нацполіції. Поряд з КПВВ "Золоте" розміщено та здійснює патрулювання спостережна група української сторони СЦКК", - йдеться у повідомленні.



При цьому в СЦКК підкреслили, що КПВВ з боку ОРЛО з 20 жовтня поточного року залишається зачиненим: бойовики ОРЛО відмовляються забезпечувати перетин лінії зіткнення цивільним населенням та транспортному засобами зі свого боку.

"За словами заступника голови Луганської облВЦА Юрія Клименка, офіційних роз'яснень від ОРЛО не надходило, однак неофіційно їхні представники звернулися до моніторингової місії ОБСЄ і проінформували, що не готові відкрити КПВВ зі свого боку у зв'язку з технічними обставинами та незадовільним станом асфальтового покриття", - зазначили в СЦКК.

На інформаційних ресурсах ОРЛО також не повідомляється чи буде зазначений КПВВ з боку ОРЛО готовий до роботи найближчим часом.



"Свідоме затягування та блокування вирішення питання щодо відкриття КПВВ "Золоте" свідчить про те, що керівництво ОРЛО продовжує ігнорувати інтереси цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення, не бажає розвантажити КПВВ "Станиця Луганська", демонструє зацікавленість у погіршенні гуманітарної ситуації у Луганській області та прагне подальшого загострення протистояння на Донбасі", - йдеться у заяві української сторони СЦКК.

Як відомо, КПВВ у Золотому з боку підконтрольної Україні території уперше був відкритий у березні 2016 року, але бойовики тоді оголосили це відкриття провокацією.

20 жовтня відкрити КПВВ знову не вдалося: сторона ОРЛО відмовилася пропускати людей і автомобілі, офіційних роз’яснень від "ЛНР" не надходило.

Українська правда