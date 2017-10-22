Затримана журналістка з Казахстану "знайшлася" в ізоляторі у Вишгороді

Журналістку з Казахстану Жанару Ахмет, про затримання якої раніше повідомив її адвокат, затримали на Київщині 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу, вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Вишгороді.

Про це повідомив один з її адвокатів Владислав Грищенко, пише "Радіо Свобода".

"Її затримали в Києво-Святошинському районі Київської області, склали протокол про затримання. Підставою затримання було те, що вона перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, оголошена у розшук Казахстаном за статтею 177 КК (Шахрайство). Зараз вона перебуває у Вишгородському ІТТ", – зазначив адвокат.

У понеділок в Києво-Святошинському суді Київської області розглядатимуть питання про обрання для Ахмет "тимчасового арешту в рамках екстрадиційної процедури".

У жінки є малолітній син, яким наразі опікуються знайомі, бо рідних в Україні у журналістки немає.

У свою чергу речник Нацполіції Київської області Микола Жукович підтвердив факт затримання журналістки і місце її перебування.

"Вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Вишгороді, затримана за ст.208 КПК ("Затримання уповноваженою службовою особою"). Завтра-післязавтра вона буде доправлена до суду, де їй оберуть міру запобіжного заходу. Затримана вона через те, що була у розшуку по лінії Інтерполу", – повідомив Жукович.

Сама Жанара Ахмет у Facebook заявила, що чекатиме суду до понеділка і сподівається на підтримку громадськості.

Як відомо, Жанара Ахмет втекла в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які вона вважає політично мотивованими.

Адвокат Ахмет заявив, що 21 жовтня її затримали у Києві через те, що вона начебто перебуває у розшуку по лінії Інтерполу.

У столичній поліції заявили, що казахстанську журналістку не затримували.