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Трамп хоче вирішити ядерну проблему Ірану без допомоги ФРН і Франції

Понеділок, 23 жовтня 2017, 04:57

Президент США Дональд Трамп не потребує допомоги Німеччини і Франції для вирішення конфлікту з Іраном щодо його атомної програми.

Про це глава Білого дому заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News, передає DW.

В інтерв'ю Трамп назвав  канцлера ФРН Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона своїми друзями .

"Вони мої друзі, дійсно. Я знаходжу спільну мову і з Ангелою, і з Еммануелем", – сказав американський президент.

"Я хочу їм сказати: спокійно займайтеся бізнесом. Не турбуйтеся. Ми не потребуємо вас у цій справі", – також додав Трамп.

Цим він натякнув на торговельні операції з Іраном, які німецькі та французькі компанії уклали після скасування міжнародних санкцій щодо Тегерана.

Як відомо, раніше Дональд Трамп припустив вихід США з ядерної угоди з Іраном. 

Теми: СШАТрампФранціяНімеччинаІран
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