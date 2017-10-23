Трамп хоче вирішити ядерну проблему Ірану без допомоги ФРН і Франції

Президент США Дональд Трамп не потребує допомоги Німеччини і Франції для вирішення конфлікту з Іраном щодо його атомної програми.

Про це глава Білого дому заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News, передає DW.

В інтерв'ю Трамп назвав канцлера ФРН Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона своїми друзями .

"Вони мої друзі, дійсно. Я знаходжу спільну мову і з Ангелою, і з Еммануелем", – сказав американський президент.

"Я хочу їм сказати: спокійно займайтеся бізнесом. Не турбуйтеся. Ми не потребуємо вас у цій справі", – також додав Трамп.

Цим він натякнув на торговельні операції з Іраном, які німецькі та французькі компанії уклали після скасування міжнародних санкцій щодо Тегерана.

Як відомо, раніше Дональд Трамп припустив вихід США з ядерної угоди з Іраном.