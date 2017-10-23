Трамп хочет решить ядерную проблему Ирана без помощи ФРГ и Франции
Президент США Дональд Трамп не нуждается в помощи Германии и Франции для решения конфликта с Ираном по его атомной программе.
Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, передает DW.
В интервью Трамп назвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона своими друзьями.
"Они мои друзья, действительно. Я нахожу общий язык и с Ангелой, и с Эммануэлем", – сказал американский президент.
"Я хочу им сказать: спокойно занимайтесь бизнесом. Не беспокойтесь. Мы не нуждаемся в вас в этом деле", – также добавил Трамп.
Этим он намекнул на торговые операции с Ираном, которые немецкие и французские компании заключили после отмены международных санкций в отношении Тегерана.
Как известно, ранее Дональд Трамп допустил выход США по ядерной сделки с Ираном.