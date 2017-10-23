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Нападник на журналістку "Еха Москви" поскаржився на "телепатію"

Понеділок, 23 жовтня 2017, 16:17

Чоловік, який напав на журналістку "Еха Москви" Тетяну Фельгенгауер, останнім часом проживав в Ізраїлі, проте його громадянство поки не встановлено.

Про це повідомляє 23 жовтня російський "Інтерфакс", посилаючись на інформоване джерело.

"Останнім часом зловмисник проживав в Ізраїлі, його громадянство наразі встановлюється", – сказав співрозмовник агентства.

Радіостанція "Ехо Москви" у своєму "Твіттері" повідомляє, що нападника на Фельгенгауер звуть Борис Гріц, він є іноземним громадянином.

Відзначається, що московський главк Слідчого комітету порушив кримінальну справу про замах на вбивство за фактом нападу на Фельгенгауер.

"Головним слідчим управлінням СК по Москві порушено кримінальну справу стосовно 48-річного чоловіка. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ст. 30, ст. 105 КК РФ (замах на вбивство)", – йдеться в повідомленні прес-служби СК.

 

За даними радіостанції, чоловік, який напав на журналістку радіостанції "Ехо Москви" не зміг раціонально пояснити причину свого вчинку, давши незрозумілі свідчення.

"Спонукало (напасти на журналістку) те, що два місяці вона мене переслідувала", – сказав нападник на відео, яке розміщене в Telegram-каналі радіостанції.

Він також стверджує, що близько п'яти років "знаходився в телепатичному контакті з журналісткою". "Телепатичний контакт був з 2012 року", – заявив він.

За його словами, журналістка з нього "щоночі, використовуючи телепатичний зв'язок, знущалась".

Напад на Фельгенгауер було скоєно в понеділок вдень у приміщенні радіостанції "Ехо Москви".

Невідомий прорвався до редакції і завдав журналістці удару ножем в горло.

Вона була госпіталізована у важкому стані. Нападника затримали.

Теми: Росія
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