Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нападавший на журналистку "Эхо Москвы" пожаловался на "телепатию"

Понедельник, 23 октября 2017, 16:17

Мужчина, напавший на журналистку "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, последнее время проживал в Израиле, однако его гражданство пока не установлено.

Об этом сообщает 23 октября российский "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.

"В последнее время злоумышленник проживал в Израиле, его гражданство в настоящее время устанавливается", – сказал собеседник агентства.

Радиостанция "Эхо Москвы" в своём "Твиттере" сообщает, что напавшего на Фельгенгауэр зовут Борис Гриц, он является иностранным гражданином.

Отмечается, что московский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения на Фельгенгауэр.

"Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

 

По данным радиостанции, напавший на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания.

"Побудило (напасть на журналистку) то, что два месяца она меня преследовала", – сказал нападавший на видео, которое размещено в Telegram-канале радиостанции.

Он также утверждает, что около пяти лет "находился в телепатическом контакте с журналисткой". "Телепатический контакт был с 2012 года", – заявил он.

По его словам, журналистка его "каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила".

Нападение на Фельгенгауэр было совершено в понедельник днем в помещении радиостанции "Эхо Москвы".

Неизвестный прорвался в редакцию и нанес журналистке удар ножом в горло.

Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Напавший был задержан.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Россия пригрозила всем судам, которые будут направляться в украинские порты
Последние новости
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: