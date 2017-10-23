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Бойовики намагаються зайняти "сіру зону" поблизу Широкиного

Понеділок, 23 жовтня 2017, 21:30

Бойовики регулярно продовжують провокації та намагаються зайняти "сіру зону" поблизу селища Широкиного.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ворог регулярно випробовує на міцність українських воїнів, регулярно веде вогонь по наших позиціях із великокаліберних кулеметів, а цього ранку долучилися ще й міномети", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець Збройних Сил України Вадим С. каже, що минула ніч видалась дуже неспокійною. Він розповів, що вночі бойовики стріляли з 82-го калібру.

"Били дуже прицільно, але, на щастя, обійшлося без втрат. Ми постійно слідкуємо за ситуацією, на провокації не ведемося. Останнім часом ситуація пішла на загострення", - сказав український боєць.

"Бойовики намагаються прокопатися і зайняти так звану "сіру зону", щоб підкрастися до нас поближче. Якщо раніше відстань між нами була кілометр і більше, то зараз – 500-600 метрів", - зазначив Вадим.

Вадим – санінструктор у підрозділі. Запевняє, що до зими хлопці підготувалися добре. Набоїв, дров та медикаментів вистачає. Настрій бойовий.

Інший український військовослужбовець Микола розповів, що останнім часом бойовики відверто зневажають перемир’я.

"Вони постійно порушують усі перемир’я та Мінські угоди. У нас тут літають і СПГ, мінами нас криють, буває гатять із крупного калібру "Бехи" чи "Зенітки". А стрілкотня не замовкає цілодобово. Сєпари раніше гатили тільки вночі, бо вдень працювала ОБСЄ. А зараз можуть і вдень постріляти. Тому ОБСЄшники до нас більше не їздять – небезпечно", - зазначив він.

Широкине – село у Волноваському районі Донецької області. Розташоване біля Азовського моря, недалеко від Маріуполя.

Як відомо, у понеділок, 23 жовтня основна активність російсько-окупаційних угруповань у районі проведення АТО фіксувалась на приморському напрямку.

Теми: ДонбасАТОбойові діїРосія
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