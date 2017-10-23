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Боевики пытаются занять "серую зону" возле Широкино

Понедельник, 23 октября 2017, 21:30

Боевики регулярно продолжают провокации и пытаются занять "серую зону" возле поселка Широкино.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Враг регулярно испытывает на прочность украинских воинов, регулярно ведет огонь по нашим позициям из крупнокалиберных пулеметов, а утром присоединились еще и минометы", - говорится в сообщении.

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Вадим С. говорит, что минувшая ночь выдалась очень неспокойной. Он рассказал, что ночью боевики стреляли из 82-го калибра.

"Били очень прицельно, но, к счастью, обошлось без потерь. Мы постоянно следим за обстановкой на провокации не ведемся. В последнее время ситуация пошла на обострение", - сказал украинский боец.

"Боевики пытаются прокопаться и занять так называемую "серую зону", чтобы подкрасться к нам поближе. Если раньше расстояние между нами было километр и более, то сейчас - 500-600 метров", - отметил Вадим.

Вадим - санинструктор в подразделении. Уверяет, что к зиме ребята подготовились хорошо. Патронов, дров и медикаментов хватает. Настроение боевое.

Другой украинский военнослужащий Николай рассказал, что в последнее время боевики откровенно презирают перемирие.

"Они постоянно нарушают все перемирия и Минские соглашения. У нас тут летают и СПГ, минами нас кроют, бывает палят из крупного калибра "Бехи" или "Зенитки". А стрелкотня не умолкает круглосуточно. Сепары ранее били ночью, потому что днем работала ОБСЕ. А сейчас могут и днем ​​пострелять. Поэтому ОБСЕшникы к нам больше не ездят - ОПАСНО", - отметил он.

Широкино - село в Волновахском районе Донецкой области. Расположено у Азовского моря, недалеко от Мариуполя.

Как известно, в понедельник, 23 октября основная активность российско-оккупационных группировок в районе проведения АТО фиксировалась на приморском направлении.

Темы: ДонбассАТОбоевые действияРосcия
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