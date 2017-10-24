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Сенатори Кардін і Маккейн виступили на підтримку Браудера

Вівторок, 24 жовтня 2017, 01:11

Сенатори Бен Кардін Джон Маккейн висловилися проти анулювання візи британського підприємця, співзасновника фонду "Hermitage Capital" Вільяма Браудера.

Про це пише Радіо Свобода.

Заступник голови міжнародного комітету Сенату демократ Бен Кардін і голова комітету з питань збройних сил, республіканець Джон Маккейн, виступили на підтримку Вільяма Браудера, британського підданого, засновника фонду Hermitage Capital, якого позбавили візи в США.

Сенатори відзначили заслуги Браудера у боротьбі з корупцією у вищих ешелонах російської влади.

Раніше, колишній посол США в Росії Майкл Макфолл назвав цю ситуацію "обурливою" і закликав президента США Дональда Трампа і Держдепартамент "не приєднуватися до кампанії Путіна проти Браудера".

Російська влада звинувачує главу фонду "Hermitage Capital" у фінансових махінаціях та ухиленні від сплати податків. Він був заочно арештований.

Сам Браудер висловив переконання, що його переслідування пов'язане зі справою загиблого в листопаді 2009 року в московському СІЗО юриста фонду "Hermitage Capital" Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань із російського бюджету.

Браудер був одним із ініціаторів ухвалення у США "закону Магнітського", який передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Минулого тижня до "акту Магнітського" приєдналася Канада.

Президент Росії Володимир Путін назвав дії Оттави неконструктивними. За його словами, ця тема використовується на Заході для "роздмухування антиросійської істерії".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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