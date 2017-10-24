Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Каталонські комуністи закликали до громадянської непокори

Вівторок, 24 жовтня 2017, 01:30

Каталонська вкрай ліва партія закликала до громадянської непокори у зв'язку з можливим розпуском уряду і парламенту автономії.

Про це пише DW.com.

Каталонська вкрай ліва партія "Кандидати за народну єдність" закликала до "масової кампанії громадянської непокори" на знак протесту проти застосування Мадридом 155-ї статті конституції, яка передбачає розпуск уряду і парламенту автономії і передачу їх повноважень центральній владі.

Члени партіїї стверджують, що дії іспанського кабміну - приклад "наймасштабнішої агресії" проти Каталонії з часів диктатури Франсиско Франко.

Кайне ліві політики закликали місцевий уряд якомога швидше оголосити про незалежність автономного регіону.

Тим часом каталонський парламент в Барселоні 26 жовтня збереться на пленарне засідання, в ході якого може проголосити незалежність регіону.

На п'ятницю заплановано засідання Сенату Іспанії, який, як очікується, схвалить застосування статті 155 іспанської Конституції. Згідно з цим рішенням уряд Каталонії відсторонять і оголосять дострокові вибори в регіоні.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.

"Українська правда" у Threads

Теми: Каталонія Іспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Каталонія
Колишній лідер Каталонії повернувся до Італії на суд про екстрадицію
Суд в Італії звільнив екслідера Каталонії, але він не має покидати Сардинію
На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: