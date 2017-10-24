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Каталонские коммунисты призвали к гражданскому неповиновению

Вторник, 24 октября 2017, 01:30

Каталонская крайне левая партия призвала к гражданскому неповиновению в связи с возможным роспуском правительства и парламента автономии.

Об этом пишет DW.com.

Каталонская крайне левая партия "Кандидаты за народное единство" призвала к "массовой кампании гражданского неповиновения" в знак протеста против применения Мадридом 155-й статьи конституции, предусматривающей роспуск правительства и парламента автономии и передачу их полномочий центральным властям.

Члены партиии утверждают, что действия испанского кабмина - пример самой "масштабной агрессии" против Каталонии со времен диктатуры Франсиско Франко.

Кайне левые политики призвали местное правительство как можно скорее объявить о независимости автономного региона.

Между тем каталонский парламент в Барселоне 26 октября соберется на пленарное заседание, в ходе которого может провозгласить независимость региона.

На пятницу запланировано заседание Сената Испании, который, как ожидается, одобрит применения статьи 155 испанской Конституции. Согласно этому решению правительство Каталонии отстранят и объявят досрочные выборы в регионе.

Каталонские власти ранее заявили, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.

Темы: Каталония Испания
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