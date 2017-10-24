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У суді затримали 30 прихильників Коханівського. Засідання почалося

Вівторок, 24 жовтня 2017, 11:01

У Святошинському райсуді Києва затримали 30 прихильників лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського.

Про це повідомив начальник управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко в ефірі каналу "112 Україна".

"Ті особи, які вночі блокували Святошинський суд, вони продовжили робити це вдень – і створилася загроза знову зриву судового засідання з обрання запобіжного заходу Миколі Коханівському. Тому було прийнято рішення – задіяли підрозділи поліції, суд розблоковано, 30 осіб затримано", – сказав він телефоном.

"Їх доставляють до Шевченківського райуправління поліції, де діям кожного буде надано оцінку – і щодо блокування, і щодо спротиву поліції", – додав Крищенко.

Сам Микола Коханівський також заявляв про 30 затриманих. За словами речниці столичної поліції Оксани Блищик, затриманих може бути більше 30-ти.

Крищенко також повідомив: "У нас уже дві кваліфікації: 194 стаття (пошкодження майна) і 296 ст., ч. 2 (хуліганство, скоєне групою осіб)".

"Є достатньо відеоматеріалів, свідків", – наголосив він.

Суд уже проводить засідання з обрання запобіжного заходу Коханівському, якого затримали в суботу після стрілянини й бійки у Києві.

За словами Крищенка, станом на 10:50 обстановка спокійна.

Перед цим поліцейські силою зачистили зали засідань Святошинського райсуду Києва, де забарикадувалися прибічники "ОУНівця" Миколи Коханівського.

21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

Вони забарикадували залу суду.

Олена Рощенко ,УП

Теми: судполіція
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