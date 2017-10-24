Під час штурму у Святошинському суді побили журналістів

Журналіста "Громадського" Дмитра Реплянчука у Святошинському суді Києва побили представники поліції особливого призначення і розтрощили камеру, дісталось і журналістові УНІАН Сергію Лефтеру.

Про це повідомляє журналіст "Громадського" Дмитро Реплянчук у відеозверненні у Twitter.

"Мене щойно побили представники поліції особливого призначення, розтрощіли камеру. Я журналіст "Громадського.Мене поклали на землю представники поліції особливого призначення. Били ногами і руками, намагалися заламати", - повідомив Реплянчук.

Він зазначив, що повідомив поліцейським, що він журналіст і намагався показати посвідчення.

"Я сказав, що в мене все є на камері, після чого вони намагалися розбити камеру. Потім представник патрульної поліції мене підняв і допоміг вийти з приміщення суду", - додав журналіст.

Як повідомляє "Громадське", у Святошинському суді спецпризначенці побили і затримали також кореспондента "УНІАН".

"Спецпризначенці також затримали та кілька разів ударили кореспондента "УНІАН" Сергія Лефтера. Крім цього правоохоронці затримали близько 20 активістів, яких завели в автозак",- сказано у публікації..

Раніше повідомлялося, що зранку, 24 жовтня поліцейські силою зачистили зали засідань Святошинського райсуду Києва, де забарикадувалися прибічники оунівця Миколи Коханівського.

Кілька десятків правоохоронців у шоломах увірвалися до приміщення через вікна та через вхідні двері. Вони почали хапати активістів та виводити назовні. Ті чинили опір, почалася бійка.

Активісти спробували розібрати власні ж барикади у дверях, аби утекти, але, по-перше, не встигли цього зробити, по-друге, з того боку на них також чекали силовики. Їх затримали.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

Українська правда