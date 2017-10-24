Во время штурма в Святошинском суде избили журналистов

Журналиста "Громадського" Дмитрия Реплянчука в Святошинском суде Киева избили представители полиции особого назначения и разбили камеру, досталось и журналисту "УНИАН" Сергею Лефтер.

Об этом сообщает журналист "Громадського" Дмитрий Реплянчук в видеообращении в Twitter.

"Меня только что избили представители полиции особого назначения, розтрощили камеру. Я журналист " Громадського". Меня положили на землю представители полиции особого назначения. Били ногами и руками, пытались заламать ", - сообщил Реплянчук.

Он отметил, что сообщил полицейским, что он журналист и пытался показать удостоверение.

"Я сказал, что у меня все есть на камере, после чего они пытались разбить камеру. Затем представитель патрульной полиции меня поднял и помог выйти из здания суда", - добавил журналист.

Как сообщает "Громадське", в Святошинском суде спецназовцы избили и задержали также корреспондента "УНИАН".

"Спецназовцы также задержали и несколько раз ударили корреспондента "УНИАН" Сергея Лефтер. Кроме этого правоохранители задержали около 20 активистов, которых завели в автозак", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что утром 24 октября полицейские силой зачистили залы заседаний Святошинского райсуда Киева, где забаррикадировались сторонники оуновца Николая Кохановского.

Несколько десятков правоохранителей в шлемах ворвались в помещение через окна и через входную дверь. Они начали хватать активистов и выводить наружу. Те оказали сопротивление, началась драка.

Активисты попытались разобрать собственные же баррикады в дверях, чтобы убежать, но, во-первых, не успели этого сделать, во-вторых, с другой стороны, для них также ждали силовики. Их задержали.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Кохановского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалою, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Кохановского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

Украинская правда