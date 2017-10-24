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Саакашвілі навіз грузинів, які тепер готують переворот – Луценко

Вівторок, 24 жовтня 2017, 12:55

Коли Міхеіл Саакашвілі був одеським губернатором, він примусив своїх підлеглих оформити дозволи на проживання в Україні для 20 громадян Грузії.

Про це у вівторок на Раді регіонального розвитку в Києві заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Міхеіл Саакашвілі, будучи головою Одеської ОДА, примусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання 20-м громадянам Грузії як цінним діячам", - сказав Луценко.

За його словами, зараз ці люди їздять по країні на автомобілях ОДА та на машинах, куплених за гроші благодійного фонду, котрий фінансувався клієнтами Одеської митниці.

"Тепер вони готують переворот – це не пройде... Саакашвілі кинув виклик державі, правоохоронці дадуть йому відповідь", - наголосив Луценко.

Як повідомлялося, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що в Україні викрадають пов’язаних з ним грузинів.

У понеділок, 23 жовтня, він подав генеральному прокурору Юрію Луценку заяви з приводу незаконного викрадення та депортації трьох грузинів, які мали посвідки на проживання в Україні.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліЛуценкоГрузія
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