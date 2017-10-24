ОБСЄ: В окупованому Донбасі від вибухів і куль страждають місцеві жителі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ повідомили про поранення серед мирних громадян і пошкодження житлових будинків в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в щотижневому звіті Місії.

Повідомляється, що 21 жовтня медперсонал лікарні в підконтрольному так званій "ДНР" Донецьку розповіли спостерігачам, що 11 жовтня до них з єнакіївської лікарні перевели 52-річну місцеву жительку.

"За словами медпрацівників, жінка отримала поранення від вибуху міни, включаючи травму правого ока. 21 жовтня спостерігачі спілкувалися з потерпілою в лікарні і бачили у неї пов'язку на оці ", - сказано в звіті.

Вона розповіла спостерігачам, що перебувала на присадибній ділянці біля свого будинку, коли почула вибух і у неї по обличчю почала литися кров.

Також представники Місії повідомили, що медпрацівники лікарні, розташованої в Київському районі Донецька, надали медичну допомогу 31-річному чоловікові з кульовими пораненнями лівого плеча.

"Під час телефонної бесіди 22 жовтня постраждалий розповів, що він перебував у своїй квартирі в Київському районі Донецька, коли близько 19:00 куля пробила вікно в його квартирі і поранила його в ліве плече", - йдеться в повідомленні ОБСЄ,

Крім постраждалих серед цивільного населення, СММ зафіксувала пошкодження цивільних об'єктів в житлових районах.

"21 жовтня в супроводі офіцера Збройних сил РФ при Спільному центрі контролю і координації спостерігачі зафіксували п'ять місць недавнього вогневого ураження в підконтрольному "ДНР" м. Докучаєвськ і одне таке місце в підконтрольному "ЛНР" с. Крута Гора", - сказано в звіті.

Зазначається, що спостерігачі бачили пробоїни в даху та стінах кількох житлових будинків, а також розбиті вікна, що є результатом обстрілів і вибухів.

"У всіх цих випадках визначити причину ушкоджень і напрямок вогню не представлялося можливим", - йдеться у висновку Місії.

Раніше спостерігачі ОБСЄ зафіксували, як бойовики розвантажували з тягачів шість танків невстановленого типу в районі окупованого села Зернове, за 70 км від Донецька.

Українська правда