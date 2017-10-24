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ОБСЕ: В оккупированном Донбассе от взрывов и пуль страдают местные жители

Вторник, 24 октября 2017, 13:41

Наблюдатели Специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ сообщили о ранениях среди мирных граждан и повреждении жилых домов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в еженедельном отчете Миссии.

Сообщается, что 21 октября медперсонал больницы в подконтрольном так называемой "ДНР" Донецке рассказали наблюдателям, что 11 октября к ним из енакиевской больницы перевели 52‑летнюю местную жительницу.

"По словам медработников, женщина получила ранения от взрыва мины, включая травму правого глаза. 21 октября наблюдатели общались с пострадавшей в больнице и видели у нее повязку на глазу", - сказано в отчете.

Она рассказала наблюдателям, находилась на приусадебном участке возле своего дома, когда услышала взрыв и у нее по лицу начала литься кровь.

Также представители Миссии сообщили, что медработники больницы, расположенной в Киевском районе Донецка, оказали медицинскую помощь 31‑летнему мужчине с пулевыми ранениями левого плеча.

"Во время телефонной беседы 22 октября пострадавший рассказал, что он находился в своей квартире в Киевском районе Донецка, когда около 19:00 пуля пробила окно в его квартире и ранила его в левое плечо", - говорится в сообщении ОБСЕ,

Кроме пострадавших среди гражданского населения, СММ зафиксировала повреждения гражданских объектов в жилых районах.

"21 октября в сопровождении офицера Вооруженных сил РФ при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) наблюдатели зафиксировали пять мест недавнего огневого поражения в подконтрольном "ДНР" г. Докучаевск и одно такое место в подконтрольном "ЛНР" с. Крутая Гора", - сказано в отчете.

Отмечается, что наблюдатели видели пробоины в крыше и стенах нескольких жилых домов, а также разбитые окна, что является результатом обстрелов и взрывов.

"Во всех этих случаях определить причину повреждений и направление огня не представлялось возможным", - говорится в заключении Миссии.

Ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как боевики разгружали с тягачей шесть танков неустановленного типа в районе оккупированного села Зерновое, в 70 км от Донецка.

Украинская правда

Темы: ОБСЕДонбасс
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